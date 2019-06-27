Китайские акции выросли на фоне надежд на торговое перемирие

Китайские акции закрыли сессию четверга ростом на фоне усиления надежд на то, что Соединенные Штаты и Китай смогут достичь соглашения для предотвращения дальнейшей эскалации торговой войны, в преддверии встречи лидеров двух стран в эти выходные.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,69% до 2.996,79 пункта.

Индекс “голубых фишек” CSI300 прибавил 1,07%. Субиндекс финансового сектора вырос на 1,24%, потребительский сектор - на 1,65%, индекс недвижимости - на 0,59%, субиндекс сектора здравоохранения - на 0,83%.

Президент США Дональд Трамп в среду не исключил возможности заключения торгового соглашения на саммите G20, но сказал, что может ввести новые пошлины на китайские товары в случае провала переговоров.

США и Китай договорились о предварительном перемирии в торговом споре в преддверии встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях G20, сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Прибыль промышленных компаний Китая выросла в мае благодаря увеличению продаж и маржи, перейдя к восстановлению после снижения в начале года.

К 12:51 юань торговался на уровне 6,8765 к доллару по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 6,8803.

Наибольший рост среди компаний индекса Shanghai Composite показали акции Cashway Technology, Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management и Anhui Golden Seed Winery, подорожавшие на 10,02-10,04%.

Самые большие потери понесли бумаги China Sports Industry Group, Dawning Information Industry и Hangzhou Cable, потерявшие 9,77-10,02%.

В Гонконге индекс Hang Seng вырос на 1,42% до 28.621,42 пункта, индекс Hang Seng China Enterprises - на 1,22% до 10.897,13 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, прибавил 0,5%, сектор информационных технологий вырос на 1,86%, финансовый сектор -на 1,51%, а сектор недвижимости упал на 0,97%.