Китайские акции выросли на фоне надежд на меры стимулирования и иностранных инвестиций

Фондовые индексы Китая закрылись в плюсе вторую сессию кряду, поскольку председатель Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая преуменьшил влияние торговой войны с США, а иностранные инвесторы покупали акции в преддверии увеличения их веса в индексе MSCI.

Индекс “голубых фишек” CSI300 вырос на 1,0% до 3.672,26 пункта, в то время как индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся подъемом на 0,6% до 2.909,91 пункта.

К 11:41 юань торговался на уровне 6,9123 к доллару по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 6,8974.

Наибольший рост среди компаний индекса Shanghai Composite показали акции Gansu Dunhuang Seed Group Co Ltd, Anhui Liuguo Chemical Co Ltd и Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co Ltd, набрав 10,1-10,7%.

Самые большие потери понесли бумаги Qingdao Topscomm Communication Inc, Kangmei Pharmaceutical Co Ltd и Guizhou Changzheng Tiancheng Holding Co Ltd, снизившиеся на 5,03-6,51%.

Фондовый рынок Гонконга закрылся на положительной территории во вторник после падения до четырехмесячного минимума на предыдущей сессии, но рост был ограничен из-за беспокойства инвесторов по поводу торговой войны и замедления роста экономики.

Индекс Hang Seng вырос на 0,4% до 27.390,81 пункта. Индекс Hang Seng China Enterprises набрал 0,1% до 10.416,55 пункта.