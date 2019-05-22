Последнее обновление: 22.05.2019 13:24

Китайские акции упали после сообщения о возможных санкциях США против ещё одной техкомпании

Основные фондовые индексы Китая упали в среду на фоне растущего беспокойства после сообщений СМИ о том, что США могут занести в чёрный список ещё одну китайскую техническую компанию.

Индекс “голубых фишек” CSI300 снизился на 0,47% до 3.649,38 пункта, в то время как индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,49% до 2.891,71 пункта.

Согласно сообщениям СМИ, Вашингтон рассматривает введение санкций против китайского поставщика устройств для видеонаблюдения Hikvision. Эта новость усугубила опасения инвесторов по поводу дальнейшего развития торговой войны между странами.

На прошлой неделе министерство торговли США запретило Huawei покупку товаров американского производства.

По словам посла Китая в США Цуя Тянькая, Пекин готов возобновить торговые переговоры с Вашингтоном.

К 11:09 юань торговался на уровне 6,9117 к доллару по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 6,9028.

Наибольший рост среди компаний индекса Shanghai Composite показали акции NINGBO BIRD, Shanghai Wondertek Software и Hunan Copote Science Technology, набрав 10,01-10,05%.

Самые большие потери понесли бумаги ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC, Yuancheng Environment и Guangxi Wuzhou Communications, снизившиеся на 6,87-9,98%.

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