Китайские акции восстановили потери благодаря росту техсектора

Китайские акции немного выросли в среду, восстановив потери, поскольку дневное ралли бумаг технологических компаний компенсировало опасения, что центральный банк может сократить масштаб дальнейшего смягчения политики.

Индекс “голубых фишек” CSI300 вырос на 0,3 процента до 4.030,09 пункта, в то время как индекс Shanghai Composite набрал 0,1 процента до 3.201,61 пункта.

Оба индекса снижались на 0,9 процента в начале торгов, после того как Народный банк Китая осуществил вливание средств в некоторые коммерческие банки с помощью механизма целевого среднесрочного кредитования (TMLF). Этот шаг укрепил мнение, что ЦБ Китая, вероятно, приостановит какие-либо более широкие меры по смягчению политики после недавних признаков восстановления второй по величине экономики мира.

Но акции технологических компаний резко выросли на дневных торгах, поддержав настроения на рынке. Интерес к технологическим акциям, похоже, вызвали новости о том, что несколько управляющих китайских фондами получили одобрение регулирующих органов на привлечение капитала для новой технологической биржи.

Субиндекс финансового сектора вырос на 0,1 процента, индекс недвижимости - на 0,3 процента, субиндекс сектора здравоохранения - на 0,29 процента, а потребительский сектор снизился на 0,11 процента.

Наибольший рост среди компаний индекса Shanghai Composite показали акции MeiDu Energy Corp, Hunan Corun New Energy Co Ltd и HPGC Renmintongtai Pharmaceutical Corp, набрав 10,05-10,12 процента.

Самые большие потери понесли бумаги Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co Ltd, Greattown Holdings Ltd и Datang Telecom Technology Co Ltd, снизившиеся на 9,98-10,02 процента.

Гонконгские акции упали в среду, несмотря на укрепление на Уолл-стрит, так как сильное ралли с начала года продемонстрировало признаки ослабления в последние недели.

Индекс Hang Seng снизился на 0,5 процента до 29.805,83 пункта. Индекс China Enterprises потерял 0,6 процента до 11.663,78 пункта.