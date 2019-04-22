Китайские акции упали из-за возможного замедления темпов смягчения политики

Китайские акции упали в понедельник с 13-месячного максимума, показав худшие результаты за последние четыре недели, после того, как комментарии политбюро вызвали у инвесторов опасения, что Пекин замедлит темпы смягчения политики.

Индекс “голубых фишек” CSI300 упал на 2,3 процента до 4.025,61 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,7 процента до 3.215,04 пункта.

Китай продолжит поддерживать экономику, все еще подверженную “понижательному давлению” и сталкивающуюся с трудностями после неожиданно высоких темпов роста в первом квартале, сообщило политбюро Коммунистической партии Китая.

Инвесторам нужно подождать лучшего времени для покупки акций, так как темпы притока денег на фондовый рынок могут замедлиться в краткосрочной перспективе из-за антициклических корректировок Пекина, сообщил CITIC Securities, крупнейший инвестиционный банк Китая. Самые большие потери понёс индекс недвижимости, упав на 5,6 процента.

К 11.05 юань торговался на уровне 6,7118 к доллару США.

С начала года индекс акций Шанхая вырос на 28,9 процента, а индекс CSI300 - на 33,7 процента. Шанхайские акции выросли на 4,02 процента с начала апреля.