Последнее обновление: 03.06.2019 13:32

Число буровых установок в США снизилось шестой месяц подряд

Категории: США Нефть

Американские энергетические компании впервые за четыре недели увеличили число нефтяных буровых установок, однако по итогам мая их количество снизилось шестой месяц кряду на фоне сокращения расходов большинством компаний.

За неделю, завершившуюся 31 мая, число буровых установок увеличилось на три до 800, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Число буровых на данный момент ниже прошлогоднего показателя в 861 установку.

Количество буровых установок, ранний индикатор объема будущей добычи в США, снижается последние шесть месяцев, поскольку независимые компании, занимающиеся разведкой и добычей, сокращают расходы на бурение новых скважин, сфокусировавшись на росте прибыли, а не увеличении добычи.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к 10.07 понедельника подешевели на 0,8% до $53,09 за баррель из-за роста торговой напряженности и опасений по поводу спроса.

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