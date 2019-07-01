Число буровых установок в США выросло вторую неделю кряду

Энергетические компании США увеличили число нефтяных буровых установок вторую неделю подряд, несмотря на планы большинства производителей сократить расходы на новое бурение в этом году.

Тем не менее количество буровых установок сократилось на 92, или 10%, с начала года.

За неделю, завершившуюся 28 июня, число буровых установок выросло на четыре до 793, что меньше 858 установок в это же время годом ранее, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Количество буровых установок, ранний индикатор объема будущей добычи в США, снизилось по сравнению с прошлым годом, поскольку независимые компании, занимающиеся разведкой и добычей, сокращают расходы на бурение новых скважин, сфокусировавшись на росте прибыли, а не увеличении добычи.

Фьючерсы на американскую нефть WTI в пятницу торговались на уровне около $59 за баррель, поднявшись на 9% неделей ранее, в преддверии переговоров лидеров США и Китая на саммите G20 и на фоне ожидаемого продления сокращения добычи группой ОПЕК+.