Последнее обновление: 27.05.2019 11:58

Нетто-лонг по контрактам на нефть WTI снизился 4-ю неделю кряду

Категории: США Нефть

Спекулянты сократили объем чистых длинных позиций по контрактам на американскую легкую нефть WTI на прошлой неделе, показали опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Число контрактов на WTI сократилось на 12.529 до 250.108 за неделю, завершившуюся 21 мая. Объем чистых длинных позиций снизился четвертую неделю кряду.

Снижение произошло на фоне небольшого роста цен на WTI, которые поднялись до $62,99 за баррель, более чем на 2%, за отчетный период. Цены на нефть выросли, поскольку ОПЕК сигнализировала о вероятном продлении сокращения добычи.

Объем чистых длинных позиций по контрактам на европейский эталон Brent сократился на 3.696 до 393.615, следует из статистики ICE.

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