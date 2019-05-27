Нетто-лонг по контрактам на нефть WTI снизился 4-ю неделю кряду

Спекулянты сократили объем чистых длинных позиций по контрактам на американскую легкую нефть WTI на прошлой неделе, показали опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Число контрактов на WTI сократилось на 12.529 до 250.108 за неделю, завершившуюся 21 мая. Объем чистых длинных позиций снизился четвертую неделю кряду.

Снижение произошло на фоне небольшого роста цен на WTI, которые поднялись до $62,99 за баррель, более чем на 2%, за отчетный период. Цены на нефть выросли, поскольку ОПЕК сигнализировала о вероятном продлении сокращения добычи.

Объем чистых длинных позиций по контрактам на европейский эталон Brent сократился на 3.696 до 393.615, следует из статистики ICE.