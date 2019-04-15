Последнее обновление: 15.04.2019 15:09

Число буровых установок в США выросло вторую неделю кряду

Категории: США Нефть

Американские энергетические компании увеличили число нефтяных буровых установок вторую неделю подряд на фоне роста фьючерсов на нефть более чем на 40 процентов с начала года.

За неделю, завершившуюся 12 апреля, число установок выросло на 2 до 833, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Число буровых, ранний индикатор объема будущей добычи в США, на данный момент выше прошлогоднего показателя в 815 установок.

Фьючерсы на американскую нефть WTI на прошлой неделе обновили пятимесячный максимум, приблизившись к отметке $65 за баррель на фоне восстановления баланса на мировом рынке за счет сокращения поставок из Венесуэлы и Ирана, а также военного конфликта в Ливии.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование