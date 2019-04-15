Число буровых установок в США выросло вторую неделю кряду

Американские энергетические компании увеличили число нефтяных буровых установок вторую неделю подряд на фоне роста фьючерсов на нефть более чем на 40 процентов с начала года.

За неделю, завершившуюся 12 апреля, число установок выросло на 2 до 833, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Число буровых, ранний индикатор объема будущей добычи в США, на данный момент выше прошлогоднего показателя в 815 установок.

Фьючерсы на американскую нефть WTI на прошлой неделе обновили пятимесячный максимум, приблизившись к отметке $65 за баррель на фоне восстановления баланса на мировом рынке за счет сокращения поставок из Венесуэлы и Ирана, а также военного конфликта в Ливии.