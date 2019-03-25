Последнее обновление: 25.03.2019 13:52

Число буровых установок в США снизилось пятую неделю подряд

Категории: США Нефть

Американские энергетические компании сократили число нефтяных буровых установок пятую неделю кряду до минимума почти за год, так как независимые производители начали реализацию планов снижения расходов, тогда как власти США ухудшили прогноз роста добычи сланцевой нефти.

За неделю, завершившуюся 22 марта, число установок снизилось на девять до 824 - минимума с апреля 2018 года, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Число буровых, ранний индикатор объема будущей добычи в США, на данный момент все еще немного выше прошлогоднего показателя в 804 установки, поскольку энергокомпании в 2018 году увеличили расходы для наращивания производства на фоне более высокого уровня цен на нефть.

Добыча нефти на семи крупнейших месторождениях сланцевой нефти в США, как ожидается, вырастет на 85.000 баррелей в сутки в апреле до рекордных 8,59 миллиона баррелей в сутки, сообщило Управление энергетической информации США (EIA) в ежемесячном докладе в понедельник. Тем не менее темпы роста будут самыми слабыми с мая 2018 года.

На прошлой неделе EIA сообщило, что добыча нефти в США в 2019 году, как ожидается, будет расти медленнее, чем прогнозировалось ранее, однако в среднем составит рекордные 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Фьючерсы на американский сорт нефти WTI на прошлой неделе превысили $60 за баррелей впервые за четыре месяца на фоне сокращения добычи ОПЕК и другими нефтепроизводитями и санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы. К 10.29 МСК понедельника фьючерсы на WTI снизились на 0,64 процента до $58,66 за баррель.

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