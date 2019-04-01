Число буровых установок в США снизилось в I квартале максимально за 3 года

Американские энергетические компании сократили число нефтяных буровых установок до минимума почти за год на прошлой неделе, в результате чего квартальное снижение стало максимальным за три года.

За неделю, завершившуюся 29 марта, число установок снизилось на восемь до 816 - минимума с апреля 2018 года, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Число буровых, ранний индикатор объема будущей добычи в США, на данный момент все еще немного выше прошлогоднего показателя в 797 установок, поскольку энергокомпании в 2018 году увеличили расходы для наращивания производства на фоне более высокого уровня цен на нефть.

Добыча нефти в США снизилась в январе до 11,87 миллиона баррелей в сутки с рекордного пика в 11,96 миллиона баррелей в сутки в декабре, показал ежемесячный доклад Управления энергетической информации в пятницу.