Число буровых установок в США увеличилось впервые за три недели

Энергетические компании США увеличили число нефтяных буровых установок впервые за три недели после роста фьючерсов на нефть на прошлой неделе примерно на 10%.

За неделю, завершившуюся 21 июня, компании добавили одну буровую установку, доведя общее количество до 789, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Количество буровых установок, ранний индикатор объема будущей добычи в США, снижается последние шесть месяцев, поскольку независимые компании, занимающиеся разведкой и добычей, сокращают расходы на бурение новых скважин, сфокусировавшись на росте прибыли, а не увеличении добычи.

Фьючерсы на американскую нефть на прошлой неделе торговались на уровне $57 за баррель, увеличившись примерно на 10% за неделю из-за опасений того, что военная операция США против Ирана может сорвать поставки нефти с Ближнего Востока.