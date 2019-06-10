Число буровых установок в США снизилось до минимума с февраля 2018 года

Американские энергетические компании сократили число нефтяных буровых установок до минимума с февраля 2018 года на прошлой неделе на фоне реализации планов снижения расходов, в то время как цены на нефть упали до четырехмесячного минимума.

За неделю, завершившуюся 7 июня, число установок снизилось на 11 до 789, сократившись максимально с апреля, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Годом ранее число буровых составляло 862.

Количество буровых установок, ранний индикатор объема будущей добычи в США, снижается последние шесть месяцев, поскольку независимые компании, занимающиеся разведкой и добычей, сокращают расходы на бурение новых скважин, сфокусировавшись на росте прибыли, а не увеличении добычи.

Фьючерсы на американскую нефть WTI в отчетный период опустились ниже $51 за баррель, минимума с января, на фоне опасений о том, что замедление мировой экономики и усиление торговой войны США и Китая может ударить по спросу на сырье.