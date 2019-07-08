Число буровых установок в США снизилось впервые за три недели

Американские энергетические компании на прошлой неделе сократили число нефтяных буровых установок впервые за три недели, снижая производство согласно планам.

За неделю, завершившуюся 3 июля, число буровых установок снизилось на пять до 788, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes в минувшую среду.

Число буровых установок на данный момент ниже 863 - показателя за аналогичный период прошлого года.

Количество буровых установок, ранний индикатор объема будущей добычи в США, снижается последние семь месяцев, поскольку независимые компании, занимающиеся разведкой и добычей, сокращают расходы на бурение новых скважин, сфокусировавшись на росте прибыли, а не увеличении добычи.