Число буровых установок в США выросло впервые за 7 недель

Американские энергетические компании увеличили число нефтяных буровых установок впервые за семь недель на фоне подъема фьючерсов на нефть почти на 40 процентов с начала 2019 года.

За неделю, завершившуюся 5 апреля, число установок выросло на 15 до 831 - максимально с мая, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

На предыдущей неделе число буровых снизилось до минимума с апреля 2018 года.

Число буровых, ранний индикатор объема будущей добычи в США, на данный момент все еще выше прошлогоднего показателя в 808 установок.