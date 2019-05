Nikkei достиг минимума трех с половиной месяцев на фоне комментариев Трампа о пошлинах

Японский фондовый индекс Nikkei закрылся на минимуме за три с половиной месяца в пятницу на фоне падения акций автопроизводителей после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что в июне введет новые тарифы на весь мексиканский импорт, которые будут действовать до тех пор, пока не прекратится нелегальная миграция.

Nikkei упал на 1,6% до 20.601,19 пункта - минимума на момент закрытия с 8 февраля. За неделю индекс потерял 2,4%, а за месяц - 7,4%.

Более широкий индекс Topix закрылся 1,3-процентным снижением, при этом почти все субсекторы завершили торги на отрицательной территории.

Комментарии Трампа встревожили и без того обеспокоенных инвесторов, которые опасаются, что усиление торговых споров может навредить мировой экономике. Мексиканский песо, фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские фондовые рынки упали, включая акции японских автопроизводителей, поставляющих автомобили из Мексики в США.

Сектор транспортного оборудования потерял 3,2%. Акции Mazda Motor Corp рухнули на 7,1%, бумаги Toyota Motor Co потеряли 2,9%, Nissan Motor Co - 5,3%, Honda Motor Co - 4,3%.

“Хотя конкретное влияние на японскую автомобильную промышленность на данный момент неясно, инвесторы все больше беспокоятся о негативном воздействии на продажи автомобилей”, - сказал Ёсинори Сигеми, стратег по глобальным рынкам в JPMorgan Asset Management.