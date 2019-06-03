Nikkei снизился на фоне беспокойства о замедлении глобального роста

Японские акции закрылись в минусе в понедельник в связи с растущими рисками для роста мировой и внутренней экономики в результате потенциально затяжной и расширяющейся торговой войны между США и основными торговыми партерами.

Индекс Nikkei снизился на 0,9% до 20.410,88 пункта, что является самым низким уровнем закрытия с 9 февраля. В определенный момент торгов индекс потерял 1,4%, достигнув минимума четырех с половиной месяцев.

Акции SoftBank Group Corp упали на 6,2% после сообщения The Wall Street Journal о том, что ряд ведущих мировых фондовых менеджеров прохладно отреагировал на намерение компании привлечь $100 миллиардов в фонд финансирования стартапов.

Иена по отношению к доллару потеряла 0,1% до 108,19, ранее достигнув отметки в 108,10 - минимума с 14 января.

Акции Fanuc Corp упали на 3,3%, Yaskawa Electric - на 1,8%, Tokyo Electron - на 2,1%, а Komatsu Ltd - на 1,8%.

“Основные опасения инвесторов заключаются в том, что торговая война может нанести ущерб глобальному росту”, - сказал Тору Ибаяси, исполнительный директор по управлению активами UBS Securities, добавив, что Nikkei может продолжить снижение.

“Рост производства в США также замедляется. Более того, мы, возможно, не сможем избежать негативного влияния американо-мексиканских проблем на японскую автомобильную промышленность”.

Акции сырьевых компаний также снизились после падения цен на нефть. Бумаги Inpex Corp подешевели на 1,9%, а Japan Petroleum Exploration Co - на 3,7%. Более широкий индекс Topix снизился на 0,9% до 1.498,96 пункта.

Спрос на защитные секторы вырос. Секторы коммунальных услуг и недвижимости показали динамику лучше рынка: акции Tokyo Electric Power и бумаги Mitsubishi Estate выросли на 2,3%.