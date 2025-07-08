ЕАБР повысил прогноз роста ВВП Беларуси в 2025 году до 3%

Евразийский банк развития (ЕАБР) повысил прогноз роста ВВП Беларуси в 2025 году на 0,4 п. п. до 3%.

По мнению аналитиков ЕАБР, экономика Беларуси сохранит повышенные темпы роста благодаря внутреннему спросу на фоне высокого роста заработных плат и ожидаемому расширению кредитной поддержки инвестиций.

«Инвестиционный спрос продолжит расширяться за счет реализации государственной инвестиционной программы. Восстановление выпуска в сфере информационных технологий также будет содействовать увеличению ВВП», - говорится в базовом макроэкономическом прогнозе ЕАБР на 2025-2027 годы.

При этом ограничивающее воздействие на экономическую активность окажет ослабление динамики спроса в российской и мировой экономиках вкупе с ограничениями, связанными с дефицитом работников и производственных мощностей.

Между тем есть и риски для белорусской экономики.

«Резкое ослабление глобального экономического роста может привести к заметному замедлению белорусской экономики. Влияние будет преимущественно через ухудшение экономической ситуации в России, что приведет к заметному сокращению спроса на белорусские товары на российском рынке», - считают в ЕАБР.

Ослабление белорусского рубля при реализации рискового сценария станет фактором усиления инфляционных процессов и, как следствие, сокращения реальных доходов населения и сжатия внутреннего спроса, считают аналитики ЕАБР.

В то же время сохранение высоких темпов роста экономики России — «позитивный фактор риска для белорусской экономики».

«Если ВВП России будет расти на 2,5% в год или выше в среднесрочной перспективе, то белорусский экспорт получит новый импульс к росту. В силу значительных межотраслевых эффектов, генерируемых экспортно-ориентированной промышленностью, более высокий (в сравнении с базовым прогнозом) рост выпуска будет поддерживаться и в других отраслях экономики. В результате рост ВВП может сохраниться вблизи 3% в среднесрочной перспективе», - полагают в ЕАБР.