Болгария планирует ввести в эксплуатацию Вертикальный газовый коридор к 4 кварталу 2026 года

Болгария планирует ввести в эксплуатацию Вертикальный газовый коридор к четвертому кварталу 2026 года. Об этом заявил глава Министерства энергетики страны Жечо Станков.

Он провел инспекцию поставки 2526 труб, предназначенных для Вертикального газового коридора. Это уже вторая поставка по проекту - первая партия была получена в конце марта, и часть ее уже уложена на участке Кулата-Кресна (граница с Грецией).

Ж. Станков отметил, что амбиция правительства Болгарии - ввести в эксплуатацию участок Кулата–Кресна, по которому уже ведутся работы, ко второму кварталу следующего года, а участок Рупча-Ветрино (граница Болгарии с Румынией) - завершить к четвертому кварталу.

"Мы ожидаем, что до конца текущего месяца будет получено разрешение на строительство второго участка на болгарской территории - Рупча–Ветрино, протяженностью 61 км", - пояснил министр.

Он подчеркнул вызовы, стоящие при строительстве будущей трассы.

"Газопровод пересечет три реки, где будут проведены масштабные буровые работы для сохранения биологического разнообразия; предстоит также сложное бурение под автомагистралью Хемус и пересечение Стара-Планина параллельно Айтоскому перевалу. В рамках этого участка предусмотрены также два ответвления к компрессорным станциям в Провадии и Нова Провадии, которые обеспечат возможность реверсивного движения газа", - сказал Жечо Станков.

В начале августа в Бургас должен прибыть еще один корабль с трубами для проекта.

"Благодаря реализации проекта пропускная способность на выходе между Болгарией и Румынией увеличится вдвое - с 5 до 10 млрд куб. м газа. С прекращением поставок газа из России в Украину этот маршрут станет ключевым для снабжения газом всего региона", - подчеркнул Станков.

Оператор сети Bulgartransgaz EAD работает совместно с партнерами из других стран, участвующих в проекте, над установлением единых тарифов на транспортировку, что упростит будущие поставки по этому газовому коридору, отметил министр.

Кроме укрепления энергетической безопасности в Юго-Восточной Европе, проект положительно скажется на болгарских гражданах за счет поступлений от транзита, которые будет получать Bulgartransgaz EAD. Эти поступления увеличат дивиденды компании в государственный бюджет.

Инициатива "Вертикальный газовый коридор" направлена на обеспечение безопасности и бесперебойности поставок энергии, доступ к разнообразным диверсифицированным источникам природного газа как для Болгарии, так и для других стран региона Юго-Восточной Европы.

Для реализации цели разработаны два проекта по увеличению пропускной способности в направлении с юга на север, что обеспечит транспортировку растущих потоков газа (включая сжиженный природный газ) из Греции через Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию и Молдову с возможностью дальнейшей транспортировки в Украину.

Напомним, что летом 2024 года болгарский газотранспортный оператор Bulgartransgaz подписал два контракта на сумму около $270 млн с консорциумами Hill International и GBS на создание инфраструктуры в рамках "Вертикального газового коридора".