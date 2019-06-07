Японский фондовый рынок растет в пятницу, Китай и Гонконг закрыты

Фондовые индексы Японии и Австралии растут в пятницу, следуя за динамикой американского рынка, поднявшегося накануне на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос в ходе торгов на 0,6%, за эту неделю индикатор прибавил 1,2% и может завершить ее самым значительным подъемом с апреля.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет в пятницу 0,7%, южнокорейский KOSPI теряет менее 0,1%.

Рынки материкового Китая и Гонконга закрыты в пятницу в связи с праздником (Фестиваль драконьих лодок).

Поддержку фондовым рынкам оказала появившаяся в СМИ информация о том, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в администрации США, что такая возможность рассматривается. По словам источника, Вашингтон понимает, что Мексика очень серьезно относится к текущим переговорам с США и пытается принять меры, которые могли бы ослабить опасения американского президента Дональда Трампа, касающиеся нелегальной иммиграции из Мексики.

В том случае, если Вашингтон все же введет обещанные пошлины, а Мексика продолжит выполнять данные властями страны обещания по ограничению нелегальной иммиграции, срок действия пошлин будет очень коротким, полагает источник.

Внимание трейдеров направлено на встречу лидеров государств G20, которая пройдет в Японии в эти выходные. В ходе этого мероприятия должна состояться встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, и по ее итогам президент США намерен принять решение о том, стоит ли облагать повышенной пошлиной новую порцию товаров китайского экспорта.

Трамп пообещал в интервью Fox News в четверг, что добьется заключения торгового соглашения с Китаем.

Торговые споры США с Китаем и Мексикой несут в себе угрозу для роста как американской, так и глобальной экономики. Неопределенность в отношении дальнейшего сотрудничества государств вынуждает трейдеров перекладывать средства из акций в более безопасные инструменты, в том числе облигации и золото, пишет MarketWatch.

"Азиатские рынки следуют за динамикой американских акций, демонстрируя умеренный подъем на фоне некоторого ослабления опасений дальнейшей эскалации торговых конфликтов", - отмечает аналитик IG в Сингапуре Цзини Пань.

"Фокус внимания трейдеров смещается на отчет по американскому рынку труда, который будет обнародован в пятницу", - говорит эксперт.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост числа рабочих мест в мае на 185 тыс. при сохранении безработицы на уровне 3,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В Японии дорожают акции Japan Steel (+2,6%) и Nintendo (+1,6%), в Южной Корее - LG Electronics (+1%) и SK Hynix (+0,2%), в Австралии - BHP (+2%) и Beach Energy (+4,6%).