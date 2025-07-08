Годовые продажи автомобилей в Китае увеличились в июне на 18,6%

В июне розничные продажи легковых автомобилей в Китае увеличились на 18,6% относительно того же месяца прошлого года и достигли 2,1 млн. Об этом сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA).

Темпы роста ускорились по сравнению с маем, когда они составили 13,9%.

В первом полугодии продажи автомобилей в КНР возросли на 11,2% до 11,1 млн машин.

Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в июне выросла на 29,7% (28,2% в мае) - до максимальных в этом году 1,111 млн единиц. Доля таких машин в общем объеме продаж достигла 52,7%.

Продажи электромобилей подскочили на 33,1% до 661 тыс.

Темпы повышения продаж BYD Co. в июне замедлились до 11% с майских 14,1%, реализация автомобилей Li Auto Inc. уменьшилась на 24,1% (+16,7% в мае). Продажи Tesla в Китае в прошлом месяце выросли на 3,7% после майского падения на 30%.

Экспорт автомобилей из Китая в июне увеличился на 23,8% после повышения на 13,5% месяцем ранее, сообщила CPCA.