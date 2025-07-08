Последнее обновление: 08.07.2025 16:18

В ЕАЭС изменили правила регистрации и экспертизы безопасности медизделий

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 8 июля утвердил изменения правил регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий.

Как сообщает ЕЭК, уточнены процедуры регистрации при необходимости включения нового вида медизделия в Глобальную номенклатуру медицинских изделий и в номенклатуру медицинских изделий Евразийского экономического союза.

Скорректирован перечень документов для регистрации медизделий низких классов потенциального риска и для in vitro диагностики.

Ожидается, что принятые поправки позволят «оптимизировать процедуру регистрации и экспертизы медицинских изделий», установленную правом ЕАЭС.



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