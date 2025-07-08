Последнее обновление: 08.07.2025 16:18

Беларусь предлагает Свердловской области создание СП и помощь в строительстве метро

Беларусь предлагает Свердловской области создание совместных предприятий (СП) и помощь в строительстве метро. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич по итогам переговоров в Екатеринбурге с временно исполняющим обязанности главы Свердловской области Денисом Паслером.

«У нас со Свердловской областью достаточно большой товарооборот. Задача стоит выйти на $1 млрд. <...> Мы на это нацелены. Здесь достаточно большой спектр направлений деятельности - это и поставки сельскохозяйственной, пассажирской, дорожно-строительной, коммунальной техники, лифтов, и кооперационные связи. Совместное предприятие по производству гидравлического оборудования работает в Пинске. Мы наметили планы по дальнейшему развитию сотрудничества», - сказал Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс-служба правительства Беларуси.

В свою очередь Денис Паслер отметил, что отношения Свердловской области с Беларусью выстроены давно и всегда были очень продуктивными и разносторонними, активно развивались как в экономической сфере, так и в области культуры, образования, спорта. По его словам, значительная часть аграрной техники на полях региона - белорусского производства. Свердловская область нацелена на дальнейшее интенсивное сотрудничество.

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