Nikkei закрылся без изменений на фоне торговых опасений и снижения аппетита к риску

Японские акции завершили волатильную сессию вторника практически без изменений, поскольку обострившаяся торговая напряженность и укрепление иены снизили аппетит к риску, в то время как падение бумаг SoftBank Group усилило давление на рынок.

Индекс Nikkei потерял 0,01%, закрывшись на отметке 20.408,54 пункта.

Обострение торговой войны между США и Китаем привело к ослаблению аппетита к риску и потрясло финансовые рынки в последний месяц. Nikkei с начала м

Доллар на азиатских торгах потерял 0,1% до 107,98 иены после падения до отметки в 107,860 иены - минимума с 10 января.

Акции Fanuc Corp выросли на 2,2%, восстанавливаясь после падения на 12% за последний месяц. Бумаги Tokyo Electron прибавили 3,2% после падения на 15%.

Спад технологического сектора США ударил по настроениям инвесторов, потянув за собой акции SoftBank Group, потерявшие 3,3%.

В понедельник акции SoftBank Group упали на 6,2% после того, как газета The Wall Street Journal сообщила, что ряд ведущих мировых фондовых менеджеров прохладно отреагировал на намерение компании привлечь $100 миллиардов в фонд финансирования стартапов.

Бумаги Ono Pharmaceutical упали на 2,3% после того, как агентство Kyodo сообщило о предупреждении японского министерства здравоохранения в отношении приема производимого компанией препарата от рака Opdivo.

Акции Casio Computer выросли на 1,7% после сообщения компании об обратном выкупе акций на сумму до 5 миллиардов иен.