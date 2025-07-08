ЕАБР прогнозирует ускорение инфляции в Беларуси к концу 2025 года до 7,7%

Инфляция в Беларуси ускорится до 7,7% г/г к концу 2025 г. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе на 2025-2027 годы.

Отмечается, что рост заработных плат и повышенный потребительский спрос будут поддерживать ценовое давление. Ослабление белорусского рубля к российской валюте и сохранение повышенной инфляции в России также останутся проинфляционными факторами.

«В 2026 г. прогнозируем увеличение роста цен до 8,9% г/г. Накопленное инфляционное давление будет переноситься в цены при условии смягчения их административного регулирования. По мере замедления динамики внутреннего спроса рост цен замедлится до 7,5% г/г в 2027 г.», - считают в ЕАБР.

Что касается денежно-кредитной политики и курса белорусского рубля, то в ЕАБР полагают, что Национальный банк сохранит ставку рефинансирования около 9,5% на всем горизонте прогноза.

Рост инфляционного давления ограничит возможности регулятора в части смягчения монетарной политики. Ужесточения денежно-кредитных условий при этом не ожидается на фоне заявленной Нацбанком политики по расширению кредитной поддержки инвестиций.

Среднегодовой курс белорусского рубля к доллару прогнозируется около 3,28 в 2025 г. Его ослаблению во второй половине 2025 г. по сравнению с текущими уровнями будет способствовать дефицит внешней торговли и прогнозируемое возвращение к концу года курса российского рубля к доллару к уровню выше 90 российских рублей за доллар.