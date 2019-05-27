Nikkei вырос на фоне надежд на прогресс в торговых переговорах Японии и США

Японские акции выросли в понедельник, однако объемы торгов были низкими в связи с выходным в США, в то время как инвесторы ждали деталей торговых переговоров между лидерами США и Японии.

Индекс Nikkei вырос на 0,3% до 21.182,58 пункта.

Более широкий индекс Topix прибавил 0,4% до 1.547,00 пункта, при этом оборот акций составил 901,6 миллиона, став минимальным с 22 апреля.

Акции Fast Retailing и SoftBank Group Corp выросли на 1,3% и 1,7% соответственно.

Бумаги Sony Corp подорожали на 1,2%, акции Subaru Corp и Hitachi Ltd - на 2,0%.

Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции, начавшейся, когда японские рынки уже закрывались, призвал премьер-министра Японии Синдзо Абэ устранить дисбаланс в торговле с США.

Трамп, прибывший в Токио в субботу, написал в воскресенье в твиттере, что важные решения в рамках торговых переговоров с Японией будут отложены до выборов в верхнюю палату японского парламента в июле.

“Поскольку большого прогресса в торговле на этот раз не наблюдается, рынок вскоре сосредоточится на экономических показателях США и Китая”, - сказал Хироюки Фукунага, генеральный директор Investrust.