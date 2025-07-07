Промпроизводство в Германии в мае увеличилось на 1,2%

Объем промышленного производства в ФРГ в мае увеличился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщило статистическое управление страны.

Аналитики не ожидали изменения, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в апреле промпроизводство сократилось на 1,6%, а не на 1,4%, как сообщалось ранее.

Выпуск средств производства в мае вырос на 4,1%, потребительских товаров - на 0,5%, промежуточных товаров - уменьшился на 2,1%.

Объем производства в машиностроении увеличился на 4,9%, в энергетическом секторе - на 10,8%, в фармацевтической отрасли - на 10%. В строительном секторе - сокращение на 3,9%.

В годовом выражении объем промпроизводства в Германии в мае вырос на 1%.