Nikkei опустился до 2-недельного минимума из-за продолжающейся торговой войны

Японский фондовый индекс Nikkei достиг двухнедельного минимума в среду, поскольку продолжающиеся торгово-экономические трения между Китаем и США настроили инвесторов против компаний, зависящих от Китая.

Финансовые акции также сдали позиции, поскольку доходность казначейских облигаций США опустилась до самого низкого уровня с сентября 2017 года из-за рисков, угрожающих глобальному росту в результате торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Индекс Nikkei закрылся падением на 1,21% до 21.003,37, после снижения до 20.884,61 - самого низкого уровня с 14 мая.

“Глобальные инвесторы, вероятно, решили избавиться от рисковых активов, поскольку статус торговой войны США и Китая не изменился”, - сказал Сёдзи Хиракава из Tokai Tokyo Research Institute, добавив, что снижение доходности глобальных облигаций пугает рынок.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group упали на 1,4%, Sumitomo Mitsui Financial Group снизились на 1,2%, а Dai-ichi Life Holdings погрузились на 1,7%.

Акции зависящих от Китая компаний упали. Ценные бумаги Komatsu Ltd снизились на 1%, Yaskawa Electric потеряли 2,9%, а Shiseido Co потеряли 3,6%.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,94% до 1.536,41.