Последнее обновление: 05.06.2019 15:58

Индекс Nikkei резко вырос на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

Индекс Nikkei уверенно вырос в среду благодаря ралли американских акций после сигнала главы ФРС Джерома Пауэлла о возможном снижении ставок.

Nikkei завершил торги ростом на 1,8% до 20.776,10 пункта, зафиксировав рекордный с 26 марта однодневный подъем.

Все 33 субсектора индекса Topix завершили торги на положительной территории, в то время как сам индекс вырос на 2,1% до 1,530.08 пункта.

Федеральная резервная система будет “надлежащим образом” реагировать на риски, связанные с глобальной торговой войной и другими недавними событиями, сказал во вторник Пауэлл, похоже, создав предпосылки для возможного снижения ставок.

Акции японских автопроизводителей и производителей оборудования выросли: бумаги Fanuc Corp подорожали на 3%, Yaskawa Electric Corp - на 4,3%, Advantest Corp - на 3,1%, а Toyota Motor Corp - на 2,5%.

Инвесторы также скупали бумаги банков и страховщиков: акции Mitsubishi UFJ поднялись на 1,5%, а Dai-ichi Life Holdings - на 2,6%.

Акции SoftBank Group Corp подскочили на 3% после того, как компания сообщила, что ждет доналоговую прибыль от продажи акций в Alibaba Group Holding Ltd в размере около 1,2 триллиона иен ($11,12 миллиарда).

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