Лукашенко потребовал развивать козоводство в крупных хозяйствах страны

Лукашенко во время сегодняшней поездки в Могилевскую область потребовал развивать козоводство в крупных хозяйствах страны.

Утверждается, что на племенных козочек есть хороший спрос не только в Беларуси, но и за рубежом. Уже были продажи в Узбекистан, есть заявки из России. В 2024 году с фермы продали 45 особей, в этом - 174. Средняя цена - Br1,5 тыс. Рентабельность работы фермы составляет около 25%.

Племенная работа в стране ведется, но пока это делается "ни шатко, ни валко", сказал Лукашенко. И потребовал быстрее разворачиваться, развивая козоводство в крупных хозяйствах по стране. Тем более в Беларуси есть еще два предприятия, которые также занимаются выращиванием коз - фермерское хозяйство в Дзержинском районе и научно-практический центр по животноводству НАН.

"А почему не заниматься этим? Спрос растет, в том числе и в России. Почему не интенсифицировать процесс? Тут хорошее дело, перспективное, спрос есть", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он детально интересовался, надо ли создавать на племпредприятии какие-то дополнительные условия, чтобы быстрыми темпами нарастить поголовье. По словам специалистов, в принципе все необходимое имеется, но одна из возможных мер, предложенных ими, - закупка дополнительного поголовья коз для дальнейшего разведения.

В середине 2026 года показатели должны удвоиться и их темпы роста в дальнейшем должны оставаться такими же напряженными, поручил пенсионер.

"Должно быть удвоение, пока есть спрос. А ходить и с протянутой рукой просить деньги... Вот они, живые деньги", - сказал Лукашенко.

"Надо идти по максимуму. Если есть момент заработать деньги, надо зарабатывать, занимать рынок", - потребовал он.

Лукашенко подчеркнул, что это касается не только козоводства, но и других направлений в сельском хозяйстве.

"Мы наплевательски относимся к сельскому хозяйству - упиваемся, что у нас всего хватает и почти на $7 млрд мы продаем (на экспорт - прим.). А движения дальше нет. Вот как здесь, - сказал он. - Дело так дальше не пойдет, что мы ни шатко ни валко работаем".