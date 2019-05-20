Nikkei растет на фоне хорошего ВВП за I квартал

Индекс Nikkei прибавляет на фоне роста национальной экономики Японии, несмотря на ограниченный рост рынков из-за данных о низком уровне внутреннего спроса.

Nikkei вырос на 0,2% до 21.301,73.

ВВП Японии в I квартале вырос на 2,1% в годовом исчислении, вопреки прогнозам 0,2-процентого снижения, главным образом благодаря более высокому сокращению импорта над экспортом.

Тем не менее в целом данные по ВВП “не внушают оптимизма: частное потребление и капвложения сокращаются, а экспорт растет только потому, что слабый внутренний спрос подавляет импорт”, - говорит Такаши Хироки, главный стратег Monex Securities, добавив, что рост рынка в понедельник “носит чисто технический характер”.

Иена ослабла до двухнедельного минимума по отношению к доллару.

Бумаги NEC Corp подорожали на 1,4%, Canon Inc - на 1,1%, а Nintendo Co - на 1,4%.

Акции компаний, сильно зависимых от ситуации вокруг Китая, продолжили падение на фоне затянувшейся тарифной войны: бумаги технологических компаний Tokyo Electron подешевели на 3,1%, Sony Corp - на 0,5%, а Toshiba Corp - на 1%.

Более широкий Topix укрепился на отметке 1,554.92.