Nikkei достиг минимума трех с половиной месяцев из-за опасений о торговой войне

Японский фондовый индекс Nikkei закрылся на минимуме за три с половиной месяца в четверг на фоне растущей тревоги о том, что торговый спор между США и Китаем затянется и навредит мировой экономике.

Китай готов использовать редкоземельные металлы для нанесения ответного удара в рамках торговой войны с США, сообщили китайские газеты в среду, указав на возможность дальнейшего усиления напряженности в отношениях двух крупнейших экономик мира.

В то же время динамика японских акций оказалась лучше других фондовых рынков. Индекс MSCI Japan снизился на 3,7% в мае, что меньше, чем 5,6-процентное падение индекса MSCI ACWI.

Инвесторы все более пессимистично смотрят на перспективу того, что Соединенные Штаты и Китай смогут заключить торговое соглашение на полях саммита G20, который состоится в конце июня.

“Пока что надежды на любые соглашения (между Китаем и США) будут ограничены. Сражение обещает быть длительным”, - сказал Цуёси Симидзу, руководитель исследовательской группы в компании Asset Management One.

Индекс Nikkei и более широкий Topix упали на 0,29% до 20.942 и 1.531,98 пункта соответственно.

Защитные акции, в том числе бумаги компаний, ориентированных на внутренний спрос, также подверглись распродаже.

Бумаги Astellas Pharma <4503,T> подешевели на 4,2%, а акции производителя косметики Kao Corp <4452,T> - на 1,8%.

Акции производителя соевого соуса Kikkoman и кетчупа Kagome упали на 4,2%, достигнув минимума за год и два с половиной года соответственно.

Акции Recruit Holdings и East Japan Railway также закрылись снижением на 2,6% и 1,2% соответственно.