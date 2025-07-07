Квартальные продажи автомобилей Mercedes-Benz снизились на 9%

Mercedes-Benz AG во втором квартале сократил продажи на 9% в годовом измерении, 547,1 тысячи автомобилей с учетом минивэнов, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, продажи легковых машин в апреле-июне уменьшились на 9% (до 453,7 тысячи), включая электромобили (их продажи сократились на 24% до 35 тысяч).

В Европе было реализовано 159,7 тысячи легковых автомобилей (+1% год к году), в Азии - 189,2 тысячи (сокращение на 16%), в Северной Америке - 80,6 тысячи (снижение на 14%), в остальном мире - 24,2 тысячи (увеличение на 24%).

В первом полугодии Mercedes-Benz продал в общей сложности 1076,3 тысячи машин, что на 8% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. Продажи легковых автомобилей уменьшились на 6% до 900 тысяч, из них электромобили составили 75,7 тысячи (падение на 19%).