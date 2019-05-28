Nikkei вырос на фоне укрепления европейского рынка и подъема игрового сектора

Японские акции выросли во вторник на фоне улучшения настроений инвесторов благодаря подъему на европейском рынке и повышенной активности в игровом секторе из-за ожиданий выпуска новой игры.

Акции Square Enix Holdings поднялись на 7% после того, как компания сообщила, что проведет презентацию на YouTube и Niconico с объявлением о выпуске новой игры Dragon Quest для мобильных платформ 3 июня. Бумаги поставщика игрового контента Tose взлетели на 17%, а акции разработчика социальных игр Akatsuki выросли на 5%.

Индекс Nikkei закрылся ростом на 0,4% до 21.260,14 пункта.

Оборот бумаг увеличился до 2,9 триллиона иен, но трейдеры сказали, что это преимущественно связано с перестановками в индексе MSCI Japan Index. MSCI сообщила, что со среды включит в него акции Advantest Corp, GMO Payment Gateway, Itochu Techno-Slutions, Mercari Inc и PeptiDream Inc.

Более широкий индекс Topix вырос на 0,3% до 1 550,99 пункта.

Сектор точного машиностроения и электронного оборудования вырос: акции Casio Computer прибавили 2,4%, Olympus Corp - 1,4%, Hitachi Ltd - 2,7%, Panasonic Corp - 1,5%.

“В течение некоторого времени динамику рынка, скорее всего, будут определять экономические индикаторы”, - сказал Хироюки Уэно, старший стратег Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

Глава Банка Японии Харухико Курода в понедельник сказал, что перспективы мировой экономики являются крайне неопределенными, отметив наличие понижательных рисков из-за торговых споров.