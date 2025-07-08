Крупнейший порт Европы готовится к потенциальной войне с Россией

Крупнейший порт Европы, Роттердам, готовится к потенциальному конфликту с Россией, резервируя места для кораблей с военными грузами и планируя, куда перенаправлять грузы, если начнется война. Об этом пишет Financial Times.

Порт Роттердама уже принимал военные грузы, но даже во времена холодной войны в нем не было специально отведенного под эти грузы места. Сейчас же под такие нужды передают часть контейнерного терминала, говорится в публикации.

"Бодевин Симонс, исполнительный директор администрации Роттердамского порта, заявил, что порт координирует свои действия с соседним Антверпеном относительно того, как справиться с прибытием британских, американских и канадских транспортных средств и грузов", - сообщает Financial Times.

"Мы все меньше видим друг в друге конкурентов", - отметил он относительно координации с бельгийским портом. По его словам, в случае прибытия большого объема оружия, Роттердам обратится к Антверпену или другим портам, чтобы они перегрузили часть этого груза.

Роттердамский порт также является стратегическим хранилищем нефти. А Симонс призвал европейские страны позаботиться о других важных ресурсах - медь, литий и графит. ЕС 8 июля должен представить стратегию накопления запасов - медицинского, энергетического оборудования, продукты питания, вода и тому подобное.