Китай скупает большие объемы никеля на фоне напряжения с США

Китай активно скупает большие объемы никеля, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои государственные запасы этого металла, который является критически важным для производства нержавеющей стали и аккумуляторов для электромобилей, в контексте растущего торгового напряжения с США. Об этом сообщает газета Financial Times.

По оценкам, Пекин приобрел до 100 тысяч тонн никеля для государственных резервов с декабря прошлого года, сообщили двое осведомленных лиц. Еще три источника подтвердили факт закупок, но не назвали объем.

По словам экспертов отрасли, до последней волны закупок у Китая уже было 60-100 тысяч тонн никеля в запасе. Таким образом, в этом году страна, вероятно, удвоила свои запасы. Китай не публикует данные об объемах стратегических запасов металлов.

"Имеет место существенный рост импорта никеля в Китай, и все это поступает в государственный стратегический резерв", - сказал один из ведущих представителей отрасли.

Закупки осуществляются на фоне стремления Китая укрепить свои цепи поставок на фоне роста геополитической напряженности с Вашингтоном и на фоне падения цен на никель до самого низкого уровня с 2020 года. Китай уже и так доминирует в мировой цепи поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов и использует это как рычаг влияния в торговле.

С декабря Администрация национальных пищевых и стратегических резервов Китая начала закупать никель высокой чистоты, известный как "никель класса один", сообщают источники.

Согласно таможенным данным, за первые пять месяцев 2025 года Китай приобрел 77 654 тонны чистого никеля - это самый высокий показатель с 2019 года и вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Никель класса один используется в электролитическом покрытии (гальванике) для потребительских товаров, авиации и в производстве аккумуляторов для электромобилей.

Тем не менее спрос на никель класса один растет всего на 5-10% в год, по словам одного из ведущих отраслевых аналитиков. Международная группа по изучению никеля прогнозирует, что общий спрос на никель в Китае вырастет на 4,9% в 2025 году - учитывая также менее качественные сорта, такие как ферроникель.

Это несоответствие между ростом запасов и медленным ростом спроса является "прямым свидетельством накопления запасов", - отметил представитель отрасли.

По словам источника, близкого к правительственному торговому партнеру, Китай также накапливает и другие промышленные металлы. В марте Администрация стратегических резервов заявила о намерении приобрести для госзапаса никель, литий, кобальт и медь.

Цены на никель упали примерно на 40% за последние два года из-за стремительного роста производства в Индонезии, которая имеет крупнейшие в мире запасы этого металла и контролирует две трети глобальных поставок. В прошлом экспортные ограничения на сырьевой никель наносили ущерб китайским сталелитейным компаниям.

"Поскольку в прошлом году цены на никель резко упали, это был благоприятный момент для пополнения государственного резерва", - добавил собеседник.