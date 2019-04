Индекс S&P 500 закрылся без изменений в ожидании квартальных отчетов банков

Индекс S&P 500 завершил торги четверга без изменений, поскольку усиление тревог о замедлении мировой экономики перевесило хорошие экономические данные, в то время как инвесторы ждали старта активной фазы сезона отчетности.

Индексы Nasdaq и Dow закрылись в минусе на фоне снижения сектора здравоохранения.

Аналитики ждут снижения прибыли компаний индекса S&P 500 за первый квартал на 2,5 процента - первого с 2016 года.

Финансовый сектор вырос на 0,6 процента в ожидании отчетов крупных американских банков. В пятницу о финансовых результатах отчитаются JPMorgan Chase & Co и Wells Fargo & Co.

Индекс Dow Jones снизился на 0,05 процента до 26.143,05 пункта, индекс S&P 500 не изменился, закрывшись на отметке 2.888,32 пункта, а индекс Nasdaq Composite сбавил 0,21 процента до 7.947,36 пункта.

Семь из 11 основных секторов S&P 500 завершили сессию на положительной территории.

Сектор здравоохранения снизился на 1,2 процента.

Бумаги U.S. Steel Corp подешевели на 3,2 процента после того, как Bank of America Merrill Lynch снизил их рейтинг. Бумаги конкурентов сталелитейной компании, AK Steel Holding Corp и Steel Dynamics Inc, снизились на 8,3 и 2,5 процента соответственно.