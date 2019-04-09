Последнее обновление: 09.04.2019 12:47

Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли, инвесторы ждут начала сезона отчетности

Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам торгов понедельника, однако снижение промышленного сектора ограничило подъем, в то время как инвесторы готовились к началу сезона отчетности и возможному снижению прибыли компаний в первом квартале.

Акции Boeing Co подешевели на 4,4 процента после того, как компания сообщила о сокращении производства лайнеров 737 MAX на фоне глобальной приостановки их эксплуатации.

Бумаги поставщиков Boeing также снизились. Акции Spirit AeroSystems и Triumph Group завершили торги снижением на 5,1 и 6,2 процента соответственно.

Индекс Dow Jones сбавил 0,32 процента до 26.341,02 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,10 процента до 2.895,77 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,19 процента до 7.953,88 пункта.

Шесть из 11 основных секторов S&P 500 закрылись на положительной территории. Худшую динамику показали промышленный сектор и сектор коммунальных услуг.

Акции General Electric потеряли 5,2 процента после того, как аналитики J.P.Morgan понизили их рейтинг.

Бумаги фармкомпании Histogenics Corp подскочили на 56 процентов после новостей о слиянии фирмы с конкурирующей Ocugen Inc.

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