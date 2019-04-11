Последнее обновление: 11.04.2019 11:41

Уолл-стрит закрылась в плюсе после выхода протокола ФРС

Индексы США завершили торги среды небольшим ростом благодаря технологическому сектору, в то время как данные указали на слабый уровень базовой инфляции в марте, а протокол последнего заседания Федрезерва не преподнес сюрпризов участникам рынка.

Темпы роста базовой инфляции в США в марте оказались самыми медленными более чем за год, показали вышедшие в среду данные министерства труда, став еще одним аргументом в пользу решения ФРС приостановить повышение ставок.

Чиновники Федрезерва обсудили политику в отношении объемного баланса облигаций регулятора и согласились с необходимостью проявить терпение в вопросе изменения процентных ставок, показал протокол мартовского заседания американского центробанка.

Delta Air Lines опубликовала финансовые результаты за первый квартал, дав старт активной фазе сезона отчетности. Акции компании выросли на 1,6 процента, поскольку авиаперевозчик улучшил прогноз выручки и сообщил о превысившей прогнозы прибыли.

Акции Levi Strauss & Co подорожали на 4 процента, так как производитель джинсов отчитался о 7-процентном росте выручки.

Индекс Dow Jones прибавил 0,03 процента до 26.157,16 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,35 процента до 2.888,21 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,69 процента до 7.964,24 пункта.

Восемь из 11 основных секторов S&P 500 завершили торги на положительной территории.

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