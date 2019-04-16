Последнее обновление: 16.04.2019 15:27

Уолл-стрит снизилась из-за слабых отчетов банков

Основные индексы США снизились в понедельник на фоне падения финансового сектора после выхода не оправдавших ожиданий отчетов крупных американских банков, ударивших по настроениям инвесторов.

Акции Goldman Sachs подешевели на 3,8 процента после того, как выручка инвестбанка за первый квартал не дотянула до прогнозов аналитиков.

Бумаги Citigroup Inc снизились на 0,1 процента. Банк отчитался о росте квартальной прибыли на 2 процента, однако выручка также не дотянула до прогнозов.

Инвесторы также пристально следят за ходом торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Источники сообщили, что торговая делегация США смягчила требования к Китаю об ограничении промышленных субсидий в качестве одного из условий для торговой сделки, столкнувшись с сильным сопротивлением со стороны Пекина.

Индекс Dow Jones опустился на 0,10 процента до 26.384,77 пункта, индекс S&P 500 - на 0,06 процента до 2.905,58 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,10 процента до 7.976,01 пункта.

Шесть из 11 основных секторов S&P 500 завершили торги на отрицательной территории.

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