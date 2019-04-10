Уолл-стрит снизилась из-за торгового спора США и ЕС, опасений о росте экономики

Индексы США закрылись в минусе во вторник из-за падения промышленного сектора на фоне резкого усиления напряженности в торговых отношениях Вашингтона и Евросоюза и снижения прогнозов глобального роста Международным валютным фондом.

Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что Вашингтон введет пошлины на товары из Евросоюза стоимостью $11 миллиардов на фоне спора о субсидировании ведущих авиаконцернов, который рискует перерасти в торговую войну.

МВФ во вторник снизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году из-за торговых споров и угрозы выхода Британии из Евросоюза без соглашения.

Индекс Dow Jones опустился на 0,72 процента до 26.150,58 пункта, индекс S&P 500 - на 0,61 процента до 2.878,20 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,56 процента до 7.909,28 пункта.

Девять из 11 основных секторов S&P 500 завершили торги на отрицательной территории. Промышленный сектор показал максимальное снижение в процентном отношении, потеряв 1,4 процента.

Акции Boeing Co продолжили снижение после того, как авиапроизводитель сообщил о снижении поставок, связанном с приостановкой эксплуатации лайнеров 737 MAX. Бумаги компании подешевели на 1,5 процента.