Неделя на Уолл-стрит: Сезон отчетности проверит акции промышленного сектора на прочность

Инвесторы, сделавшие ставку на рост акций промышленного сектора в этом году, были вознаграждены - на данный момент он демонстрирует одну из лучших динамик. Однако в ближайшие недели хорошие показатели сектора ждет испытание на прочность, поскольку компании представят финансовые результаты.

В этом году акции промышленного сектора опережают более широкий рынок, в частности благодаря оптимизму в отношении скорого заключения торговой сделки между США и Китаем, а также ожиданиям, что ФРС вряд ли снова повысит процентные ставки в ближайшее время.

Сезон финансовой отчетности компаний индекса S&P 500 за первый квартал набирает обороты, и на этой неделе инвесторы увидят результаты Honeywell International, Union Pacific Corp. и Kansas City Southern.

Индекс промышленного сектора S&P 500 вырос более чем на 19 процентов с начала года по сравнению с примерно 15-процентным ростом самого S&P 500.

Хотя акции промышленных и других компаний подорожали в надежде на торговую сделку Вашингтона и Пекина, топ-менеджеры предупреждают о влиянии конфликта, при этом промышленный сектор считается одним из наиболее уязвимых.

Стоимость ряда сырьевых товаров выросла на фоне введения США пошлин на импорт продукции из Китая и других стран.

В этот сезон отчетности инвесторы, вероятно, смогут узнать больше о воздействии пошлин и слабости экономики Китая и других регионов мира на американские компании.

По данным Refinitiv, прибыль компаний промышленного сектора за первый квартал, как ожидается, выросла лишь на 1,6 процента в годовом выражении, хотя это лучше, чем прогнозируемое снижение прибыли компаний S&P 500 в целом на 2,3 процента.

Аналитики полагают, что наибольшее давление на прибыль промышленного сектора в первом квартале окажет General Electric Co., показали данные Refinitiv. Прибыль сектора, исключая результаты GE, как ожидается, выросла на 4,0 процента. GE опубликует финансовый отчет 30 апреля.

Выручка промышленных компаний, как ожидается, выросла на 2,9 процента в годовом выражении в первом квартале, в то время как выручка компаний S&P 500, согласно прогнозам, увеличилась на 4,9 процента.