Неделя на Уолл-стрит: Инвесторы ждут начала сезона отчетности на фоне ухудшения прогнозов прибыли

Падение прибыли, смягчение риторики ФРС и снижение процентных ставок будут находиться в фокусе инвесторов на этой неделе, с началом сезона отчетности в США за первый квартал, который, как ожидают аналитики, может ознаменоваться сокращением корпоративных доходов впервые с 2016 года.

Крупнейшие банки США дадут старт активной фазе сезона отчетности в пятницу, 12 апреля, когда финансовые результаты опубликуют JPMorgan Chase & Co и Wells Fargo & Co. На следующей неделе в понедельник отчитаются Citigroup Inc и Goldman Sachs Group Inc, а во вторник - Bank of America Corp и Morgan Stanley.

Смягчение риторики Федрезерва на фоне признаков замедления роста экономики США и последовавшее за этим падение доходности 10-летних облигаций Казначейства заставили аналитиков пересмотреть в сторону понижения прогнозы прибыли банков, входящих в индекс S&P 500. По данным Refinitiv, рост прибыли банков за первый квартал, как ожидается, составит 2,3 процента в годовом выражении, тогда как полгода назад этот показатель оценивался в 8,2 процента.

За первые три месяца этого года индекс S&P 500 восстановился после декабрьской распродажи, прибавив 13,1 процента и показав максимальный квартальный рост с 2009 года. Но акции финансового сектора отставали от более широкого рынка, поднявшись лишь на 7,9 процента за квартал.

С октября аналитики существенно снизили прогнозы прибыли компаний S&P 500 в 2019 году - только за первый квартал прибыль, как ожидается, сократится на 2,2 процента в годовом выражении, тогда как ранее прогнозировался рост на 8,1 процента. Этот квартал может стать первым кварталом отрицательного роста после периода “рецессии” прибыли, который завершился в 2016 году.

Частичная приостановка работы федерального правительства в январе и ожидаемое падение выручки от торговли дали аналитикам дополнительный стимул к снижению прогнозов прибыли банков за первый квартал.