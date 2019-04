Индексы США снизились из-за сектора здравоохранения

Основные индексы США немного снизились в среду, поскольку падение акций сектора здравоохранения затмило хорошую отчетность компаний и положительные экономические данные из США и Китая.

Три основных индекса США закончили торги в минусе, при этом S&P 500 остаётся в пределах процента от исторического пика.

Сектор здравоохранения снизился на 2,9 процента - максимально за четыре месяца.

Бумаги UnitedHealth Group Inc, Pfizer Inc, Merck & Co Inc и Abbott Laboratories снизились на 1,9-4,7 процента.

Сезон отчетности за первый квартал набирает обороты, и аналитики ожидают снижения прибыли компаний S&P 500 на 1,8 процента в годовом выражении, по данным Refinitiv, что может стать первым отрицательным результатом для компаний индекса с 2016 года.

Индекс Dow Jones снизился на 0,01 процента до 26.449,54 пункта, индекс S&P 500 - на 0,23 процента до 2.900,45 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,05 процента до 7.996,08 пункта.

Шесть из 11 основных секторов S&P 500 завершили торги на положительной территории.

Квартальная прибыль и продажи PepsiCo Inc превзошли ожидания Уолл-стрит благодаря более высокому спросу на снеки, газировку с низким содержанием сахара и другие напитки. Акции компании завершили торги подъемом на 3,8 процента.

Выручка International Business Machines Corp снизилась на 4,7 процента до $18,18 миллиарда в первом квартале, не дотянув до прогнозов аналитиков.

Morgan Stanley отчитался о 9-процентном падении квартальной прибыли, однако сумел превзойти прогнозы аналитиков. Акции банка в результате подорожали на 2,6 процента

Акции Qualcomm Inc выросли на 12,2 процента после того, как производитель микросхем урегулировал длительное судебное разбирательство с Apple Inc. Акции Apple подорожали на 1,9 процента.