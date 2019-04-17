Последнее обновление: 17.04.2019 12:30

Индексы США выросли на фоне хороших результатов компаний

Основные индексы США немного выросли во вторник, а индекс S&P 500 приблизился к историческому максимуму благодаря хорошим финансовым результатам ряда компаний, при этом падение акций сектора здравоохранения ограничило подъем.

Bank of America Corp, Johnson & Johnson, BlackRock Inc, UnitedHealth Group Inc и несколько других компаний отчитались о квартальной прибыли, превзошедшей ожидания аналитиков.

Сезон отчетности за первый квартал набирает обороты, и аналитики на данный момент ожидают снижения прибыли компаний S&P 500 на 1,8 процента в годовом выражении, по данным Refinitiv. Хотя прогнозы значительно улучшились, они продолжают указывать на возможность первого с 2016 года снижения прибыли.

Индекс здравоохранения S&P 500 снизился на 2,0 процента.

Индекс Dow Jones вырос на 0,26 процента до 26.452,66 пункта, индекс S&P 500 - на 0,05 процента до 2.907,06 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,3 процента до 8.000,23 пункта.

Семь из 11 основных секторов S&P 500 завершили торги на положительной территории.

Акции финансового сектора выросли на 1,4 процента, показав лучшую динамику среди основных секторов.

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