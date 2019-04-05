Индекс S&P 500 вблизи пика 6 месяцев благодаря Boeing и Facebook

Индекс S&P 500 приблизился к шестимесячному пику в четверг на фоне подъема акций Boeing Co и Facebook Inc, в то время как инвесторы ждали новых подробностей торговых переговоров Китая и США.

Надежды на заключение торговой сделки помогли S&P 500 уверенно начать второй квартал. Индекс достиг пика с 9 октября и находится лишь на 1,75 процента ниже исторического максимума на момент закрытия торгов.

Инвесторы ждут выхода трудовой статистики США за март, которая будет опубликована в 15.30 МСК.

Индекс Dow Jones прибавил 0,64 процента до 26.384,63 пункта, индекс S&P 500 подрос на 0,21 процента до 2.789,39 пункта, индекс Nasdaq Composite снизился на 0,05 процента до 7.891,78 пункта.

Семь из 11 основных секторов S&P выросли. Технологический сектор потерял 0,4 процента.

Акции Facebook подорожали на 1,4 процента после того, как брокер Guggenheim повысил их рейтинг. Бумаги Boeing выросли на 2,9 процента.

Индекс Nasdaq прервал пятидневную победную серию на фоне снижения акций Microsoft Corp и Tesla Inc.