Последнее обновление: 05.04.2019 11:39

Индекс S&P 500 вблизи пика 6 месяцев благодаря Boeing и Facebook

Индекс S&P 500 приблизился к шестимесячному пику в четверг на фоне подъема акций Boeing Co и Facebook Inc, в то время как инвесторы ждали новых подробностей торговых переговоров Китая и США.

Надежды на заключение торговой сделки помогли S&P 500 уверенно начать второй квартал. Индекс достиг пика с 9 октября и находится лишь на 1,75 процента ниже исторического максимума на момент закрытия торгов.

Инвесторы ждут выхода трудовой статистики США за март, которая будет опубликована в 15.30 МСК.

Индекс Dow Jones прибавил 0,64 процента до 26.384,63 пункта, индекс S&P 500 подрос на 0,21 процента до 2.789,39 пункта, индекс Nasdaq Composite снизился на 0,05 процента до 7.891,78 пункта.

Семь из 11 основных секторов S&P выросли. Технологический сектор потерял 0,4 процента.

Акции Facebook подорожали на 1,4 процента после того, как брокер Guggenheim повысил их рейтинг. Бумаги Boeing выросли на 2,9 процента.

Индекс Nasdaq прервал пятидневную победную серию на фоне снижения акций Microsoft Corp и Tesla Inc.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование