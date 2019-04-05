Последнее обновление: 05.04.2019 11:39

Boeing нашла еще одну ошибку в программном обеспечении 737 MAX

Boeing признала, что программное обеспечение самолетов модели 737 MAX содержит еще одну ошибку, которая не связана с проблемной системой MCAS.

"Мы успешно осуществляем обновление программного обеспечения, которое предотвратит инциденты в будущем", — цитирует заявление Boeing газета Financial Times.

Компания назвала проблему "относительно незначительной". Однако два источника, знакомые с ходом расследования, сообщили газете The Washington Post, что речь идет о критически важном для безопасности полетов вопросе.

Ранее Boeing опубликовала предварительный доклад о результатах расследования авиакатастрофы в Эфиопии. В нем говорится, что самолет 737 MAX имел ошибочный угол ввода "датчика атаки", активировавший функцию MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

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