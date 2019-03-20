Минтранс США проверит сертификацию Boeing 737 MAX

Министр транспорта США Элейн Лан Чао поручила главному инспектору ведомства проверить, как проходил процесс сертификации самолетов Boeing 737 MAX 8, сообщается на сайте Минтранса.

«Безопасность является главным приоритетом министерства, и мы все опечалены гибелью людей в результате недавних происшествий с участием двух Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии», — говорится в сообщении.

В Минтрансе напомнили, что Boeing подала заявку на сертификацию в январе 2012-го, а Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало необходимый документ в 2017-м. Ранее о том, что министерство выясняет обстоятельства, при которых Boeing получила сертификат, со ссылкой на источники сообщала газета The Wall Street Journal.

В свою очередь собеседник Bloomberg рассказал, что Boeing могла влиять на проверку безопасности своих самолетов. Издание Seattle Times писало, что FAA предоставляло компании все больше полномочий для оценки безопасности, ссылаясь при этом на нехватку финансирования.

За последние полгода произошло две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. В октябре 2018-го в Индонезии разбился лайнер авиакомпании Lion Air, 189 человек погибли. 10 марта борт Ethiopian Airlians потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии, все находившиеся на борту 157 человек погибли.

По данным CNN, пилоты лайнеров Boeing 737 MAX неоднократно жаловались на то, как самолет ведет себя после включения автопилота. По меньшей мере в двух случаях воздушное судно начинало пикирование. Источник Bloomberg утверждает, что разбившийся в Эфиопии самолет перед крушением готовился к пикированию.

После катастрофы полеты Boeing 737 MAX запретили многие страны, в том числе Россия. Сама компания приостановила поставки лайнеров данного типа своим клиентам и пообещала обновить программное обеспечение самолетов.