Boeing рекомендует приостановить полеты самолетов 737 Max

Американский авиаконцерн Boeing рекомендовал приостановить эксплуатацию всех самолетов 737 Max после крушения самолета этого типа в Эфиопии, в результате которого погибли 157 человек. Boeing сообщил в среду, 13 марта, что он направил соответствующую рекомендацию Федеральному авиационному агентству США (FAA).

Концерн подчеркнул, что Boeing по-прежнему абсолютно уверен в безопасности самолетов 737 Max и выдал соответствующую рекомендацию исключительно в качестве меры предосторожности. В компании отметили, что Boeing принимает все возможные меры для установления причины крушения в Эфиопии 10 марта, а также авиакатастрофы в Индонезии в октябре прошлого года, в результате которой погибли 189 человек.

Президент США Дональд Трамп в среду сообщил, что он подписал указ о временном прекращении эксплуатации всех самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с катастрофой лайнера этого типа в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек. Он отметил, что Федеральное авиационное агентство (FAA) в скором времени сделает соответствующее заявление.

По словам президента, все самолеты, которые в настоящее время находятся в рейсах, завершат полеты, а затем будут законсервированы. Пилоты уже проинформированы об этом решении. Трамп отметил, что безопасность американцев является для него абсолютным приоритетом.

Ранее агентство FAA распорядилось приостановить эксплуатацию всех самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9, которые летают в США или используются американскими авиакомпаниями. В FAA сообщили, что 13 марта следственная группа нашла и изучила новые данные на месте крушения в Эфиопии и по результатам этой работы, а также анализа данных, полученных со спутников, было принято решение о приостановке эксплуатации самолетов Max 8 и Max 9.