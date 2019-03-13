США пока не планируют приостанавливать полеты Boeing 737 Mах

Авиационный регулятор США сообщил во вторник, что не будет приостанавливать полеты лайнеров Boeing Co 737 MAX после унесшей 157 жизней катастрофы в Эфиопии, несмотря на то, что целый ряд стран по всему миру временно остановил их эксплуатацию.

Сотрудники служб авиационной безопасности США и Эфиопии во вторник обсудили, куда именно - в Вашингтон или Лондон - будут отправлены черные ящики самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который в воскресенье разбился при выполнении рейса 302 из Аддис-Абебы в Найроби.

Американские чиновники сказали, что устройства получили некоторые повреждения, но они уверены, что добиться предварительных результатов удастся уже в течение 24 часов после загрузки данных.

Авиаперевозчики США с нетерпением ждут этих результатов, поскольку все большее число стран и авиакомпаний приостанавливает эксплуатацию самолетов этой модели. Согласно подсчетам Рейтер, до введения временных запретов в эксплуатации находился 371 лайнер семейства 737 MAX, и теперь примерно две трети из них приостановили полеты.

Не совсем ясно, принято ли окончательное решение о том, куда будут направлены для анализа черные ящики разбившегося в Эфиопии лайнера. Федеральное авиационное управление (FAA) США отказалось от комментариев.

По словам исполняющего обязанности главы FAA Дэна Элвелла, проведенная управлением проверка не выявила “системных проблем в функционировании и не дала оснований для распоряжения о приостановке эксплуатации самолета”.

Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию с главой Boeing Деннисом Муиленбергом, который заверил его в надежности лайнера и отсутствии необходимости приостановки полетов, сообщили два осведомленных источника.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) во вторник полностью приостановило полеты Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 в Евросоюзе.

Из 10 ведущих стран по объему воздушных пассажирских перевозок все, за исключением США и Японии, приостановили полеты 737 Max. Китай, Индонезия, Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, Малайзия, Индия и другие государства на время запретили эксплуатацию этих самолетов.